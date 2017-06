Incontro a Milano ieri per discutere dell'affare che dovrebbe, salvo complicazioni, portare Alexal. All'incontro, rivela Radio Crc, non solo erano presenti Cristianoe gli intermediari di parte azzurra e di parte, ma anche gli agenti spagnoli dell'esterno d'attacco classe '96.ha fatto arrivare un messaggio preciso: considerail prescelto per il ruolo di, date le sue caratteristiche tecniche e soprattutto tattiche.Intesa economica raggiunta con il calciatore, tutte le parti adesso attendono che ilformuli la sua offerta ufficiale all'. Offerta che da quanto emerso nell'incontro di ieri, dovrebbe ammontare a 6 milioni di euro. Il calciatore ha una clausola rescissoria fissata attorno ai 9. Troppi, secondo il. Prima l'offerta di, poi capiremo se questa cifra potrà, come pare, soddisfare comunque le pretese del club spagnolo, rovinosamente retrocesso in Segunda Division nell'ultima stagione.