L'Osasuna ha da poco emesso un comunicato nel quale ha ufficializzato di aver rotto i rapporti con l'Atletic Bilbao. Questo perché il club basco ha acquistato attraverso il pagamento della clausola rescissoria del canterano Jesús Areso. Nel lungo comunicato, c'è anche il motivo per cui l'Osasuna sostiene che il Bilbao abbia letteralmente 'scippato' il canterano. "Questa manovra è dettata dall'atteggiamento del Bilbao per avere una chiara dimostrazione di forza in risposta al del rifiuto dell'Osasuna di cedere il calciatore Álex Berenguer ad un prezzo molto inferiore alla sua clausola". Dopo questa specifica, l'Osusna conferma di aver chiuso i rapporti con il Bilbao: quindi la strada per il Napoli per l'acquisto di Berenguer è ancora più spianata