In casa Napoli continua a tenere banco il caso Amin Younes. Thomas Berthold, ex calciatore tedesco di Roma e Verona, ha parlato del suo connazionale: "In Germania si è parlato poco di lui. Non so se abbia firmato o meno col Napoli. È uscita la notizia legata all'interesse del Bayern Monaco, ma secondo me si tratta solo di speculazioni. Devo dirvi la verità: un calciatore che ha potenzialità, non va in Olanda. Lì il campionato è meno competitivo della Bundesliga, non so perché il ragazzo abbia fatto questa scelta. In Germania si vede poco l'Eredivisie, l'abbiamo visto davvero poco. Non era un calciatore molto considerato, almeno quando era in giovane età. È tornato in auge quando è stato convocato per la Confederations Cup, ma non è stato considerato come un giovane dal grande potenziale”.