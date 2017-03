Il Napoli torna al lavoro sul mercato estero, il ds Giuntoli è sempre molto attivo con i suoi uomini. E negli ultimi giorni ha programmato una nuova missione in Olanda, dove spesso il Napoli ha guardato sul mercato. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il nome sotto controllo resta quello di Davy Klaassen, centrocampista offensivo classe '93 che nella scorsa estate poteva essere azzurro, operazione a un passo dal concludersi finché la scelta dell'olandese è stata di rimanere all'Ajax per migliorarsi ancora.



BLITZ PRONTO - Il Napoli adesso vorrà monitorare i progressi di Klaassen, da tempo un osservato speciale, per capire se fare un investimento concreto su di lui oppure lasciarlo andare verso altre destinazioni come è stato per Leon Bailey, seguito a lungo ma preso dal Bayer Leverkusen. Anche Klaassen ha proposte in Bundesliga come in Premier League, il Napoli presto prenderà una decisione. E segue sempre anche Rick Karsdorp, terzino del Feyenoord, apprezzato ma dietro ad Andrea Conti nella lista dei laterali difensivi preferiti di Giuntoli.