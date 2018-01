Dopo gli anticipi di ieri e il lunch match, continua oggi alle 15 la 22esima giornata di Serie A, la terza di ritorno: presso lo Stadio San Paolo si affrontano il Napoli di Maurizio Sarri e il Bologna di Roberto Donadoni, protagoniste del match clou del pomeriggio. I partenopei sono reduci da sei vittorie di fila in campionato e vogliono trovare i tre punti per conservare la prima posizione e il punto di vantaggio sulla Juve seconda. I felsinei dal canto loro sono tornati a vincere dopo due sconfitte di fila e sono relativamente tranquilli, a più 11 lunghezze sulla zona rossa e con qualche velleità di alta classifica. Sarà la partita di Simone Verdi: il trequartista bolognese è infatti reduce dal gran rifiuto del trasferimento proprio al Napoli, avvenuto dieci giorni fa. Vedremo come lo accoglierà lo stadio partenopeo.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A contro il Bologna, realizzando un totale di 19 reti, 4.8 ad incontro in media. Il Bologna è la squadra contro cui il Napoli ha segnato più gol in Serie A: 170 reti in 117 sfide. Il Bologna ha vinto solo una delle ultime otto trasferte di Serie A con il Napoli: cinque vittorie partenopee e due pareggi nel parziale. Il Napoli, miglior difesa del campionato con 13 gol concessi, non subisce gol da tre partite di campionato: non arriva ad almeno quattro di fila in Serie A da novembre 2015 (cinque in quel caso). La squadra di Sarri ha vinto 17 delle prime 21 partite di campionato: non c’era mai riuscito nella sua storia in Serie A. Il Bologna ha subito due o più gol in tutte le ultime quattro trasferte di campionato, ma è comunque riuscito a vincere due di queste partite (2P). Il Napoli è la squadra di questa Serie A che ha recuperato più punti da situazione di svantaggio (15), avendo vinto cinque delle sei gare in cui è andato sotto nel punteggio.Il Bologna è la squadra contro cui Marek Hamsik ha segnato più reti in Serie A: nove, inclusa la sua unica tripletta nel massimo campionato italiano (febbraio 2017). Sono sette i gol di Dries Mertens contro il Bologna in Serie A, incluse due triplette: a nessuna squadra del massimo campionato ha segnato di più. Nessun giocatore ha fornito più assist su calci piazzati di Simone Verdi in questa Serie A: quattro, due dei quali nell’ultima partita disputata.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



NAPOLI - Reina; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.



BOLOGNA - Mirante; Mbaye, De Maio, Helander, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Verdi, Palacio, Di Francesco.