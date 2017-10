Buone notizie per il Manchester City, pessime per il Napoli, che rischia di trovarsi di fronte l'attaccante argentino Sergio Aguero già in occasione del prossimo confronto diretto di Champions League di martedì prossimo in Inghilterra. Il Kun infatti ha recuperato a tempo di record dalla frattura alla costola subita lo scorso 29 settembre dopo un incidente automobilistico a bordo di un taxi ad Amsterdam. I tempi di recupero erano stati stimati in almeno un mese, ma oggi Aguero era già regolarmente sui campi di allenamento e proverà a tornare in gruppo nei prossimi giorni. Non è ancora chiaro se riuscirà ad essere a disposizione di Guardiola per il prossimo turno di Premier League contro lo Stoke City, con la partita col Napoli che è il vero obiettivo.