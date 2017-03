Il Napoli, stando a quanto riportato da Rai Sport, non è riuscito a trovare l'accordo con Faouzi Ghoulam per il rinnovo di contratto; ecco perché in estate l'algerino lascerà gli azzurri che hanno già individuato il perfetto sostituto: Mario Rui, arrivato in estate a Roma. Con i giallorossi, complice un infortunio grave, l'ex Empoli non ha trovato spazio e lascerà la capitale.