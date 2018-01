La trattativa tra il Napoli e il Sassuolo per Matteo Politano entra nel vivo. La società di De Laurentiis fa sul serio per l'esterno neroverde e, come riferito da Sky Sport, ieri sera ha presentato una prima offerta al club emiliano: 16 milioni di euro per il cartellino dell'esterno, più bonus e il prestito di Adam Ounas per 18 mesi.



ORE CALDE - Non c'è ancora il sì da parte di Squinzi e Carnevali, che vorrebbero un ritocco al rialzo per quanto riguarda le cifre: previsti nuovi contatti tra stasera e domani per trovare l'accordo definitivo. Intanto il Sassuolo si muove per il sostituto: piacciono Marco D'Alessandro e soprattutto Gianluca Caprari, valutato 12 milioni dalla Sampdoria.