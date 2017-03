José Maria Callejon, attaccante del Napoli, parla al sito della UEFA.com alla vigilia del match con il Real Madrid, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: "A 14 anni giocavo in Andalusia con la Costa Tropical, io e mio fratello facemmo molto bene giocando anche la finale anche se poi perdemmo. Vennero molti osservatori del Real Madrid, firmammo ma non fu facile andare via di casa. Mourinho dopo un Espanyol-Real Madrid venne da me e mi chiese, credo scherzando, se volessi giocare di nuovo nel Real Madrid. In quel momento risi perché non ci credevo, poi dopo un mese la cosa venne confermata, mi chiamarono e fu grazie a Mourinho che tornai lì. Ricordo Luis Figo, quello che mi piace di più, ma anche il brasiliano Ronaldo. Il San Paolo? Quando si leggono le formazioni, noi sentiamo tutto negli spogliatoi. Quando fai gol la curva urla il tuo nome, succedono delle cose uniche quì. E' una parte fondamentale per la squadra".