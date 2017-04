José Callejon, attaccante del Napoli, parla a Premium Sport dopo la vittoria all'Olimpico contro la Lazio: "La coppa è dimenticata. Sapevamo che oggi era difficile, ed avevano bisogno di fare una grande partita. Noi siamo entrati con cattiveria e fiducia, e ci portiamo tre punti importanti a casa. Abbiamo giocato come al solito, facendo possesso e tante azioni. Si è visto un bel Napoli da guardare. Speriamo di poter fare di più: manca ancora tanto. La Roma ha un calendario difficile, speriamo di vincerne tante. Sto giocando per la squadra e sono contento anche se segno qualche gol in meno. Siamo sulla strada giusta, la Roma ha qualche gara difficile. Dobbiamo giocare sempre come oggi, con la consapevolezza che siamo forti. Così arriveremo lontano. Martedì speriamo in una bella partita tra due squadre forti, con calciatori di grandissimo livello. Sono contento delle mie 200 partite contro il Napoli, continuerò a lavorare così e spero di fare sempre di più".