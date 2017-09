L'esterno offensivo del Napoli José Maria Callejon, intervistato da Radio Kiss Kiss, non ha nascosto la sua soddisfazione: “Sono tornato in Nazionale, questa è una bella giornata per me e per la mia famiglia. Le cose stanno andando bene, adesso devo continuare così.Siamo tutti dispiaciuti per Milik, è un grande lavoratore, un ragazzo umile. E’ ancora giovane e speriamo che rientri presto, ha tutto il tempo per dimostrare quanto vale. Giocare da centravanti? L’ho già fatto e se servisse mi farei trovare pronto. Sarri lo sa, con lui giocherei anche terzino. Tutti siamo chiamati a dare qualcosa in più dopo l’infortunio di Milik”.