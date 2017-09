Dopo la vittoria in rimonta del suo Napoli sulla Lazio, José Maria Callejon ha parlato a Premium Sport: "Era una partita difficile, loro hanno giocatori veramente forti. Nella prima parte abbiamo sofferto, ma nella ripresa abbiamo fatto bene e credo che abbiamo meritato. Mertens? Lui è forte, a noi dà tanto quando gioca; deve continuare a segnare e noi dobbiamo continuare a giocare così. Noi vogliamo stare in testa, manca ancora tanto, però siamo sulla strada giusta. Ogni gara stiamo facendo meglio per evitare quegli errori che ci costano punti. Dopo cinque gare è presto per dire che sarà una lotta a due con la Juve".