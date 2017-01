Finalmente si è capito chi è il secondo portiere del Napoli. A sorpresa si tratta di Rafael Cabral e non di Luigi Sepe. Il verdetto è arrivato in occasione della partita di Coppa Italia contro lo Spezia. A sorpresa Sarri ha scelto il brasiliano, che non giocava titolare da quasi due anni, partita di Europa League contro il Trabzonspor. È restato in panchina Sepe, il portiere di Torre del Greco che a questo punto rischia di finire la stagione senza giocare neanche un minuto. E sarebbe la seconda consecutiva dopo la negativa stagione di Firenze, dove circa un anno fa fu perfino messo fuori rosa. Situazione strana anche a Napoli, perché Rafael era considerato in esubero dopo essere stato pluribocciato nella gestione Benitez, tanto da perdere il posto da titolare.

Sepe non è riuscito a conquistare la fiducia di Sarri, nonostante sia arrivato con molte aspettative. E pensare che il giovane estremo difensore proprio con l’allenatore azzurro è stato protagonista di una grande stagione a Empoli. Eppure l’intesa sembra svanita, ammesso ci sia mai stata. E ora il futuro è un rebus: difficile immaginare la permanenza di Sepe in azzurro. Una partenza è da considerare, forse già adesso, altrimenti il portiere finirà col rimanere il terzo dietro Reina e Rafael e perderà un’altra stagione. Cosa ci sia dietro questa scelta è difficile da capire, di certo il Napoli tra i pali ha poche certezze.