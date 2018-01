Il Napoli è campione d’inverno, ma è la Juventus la favorita dei bookmaker per vincere lo scudetto. I quotisti 888sport.it sfidano la regola non scritta del campionato italiano, secondo la quale chi è primo alla fine del girone d’andata poi conquista il titolo: i bianconeri, secondi in classifica a meno uno dal Napoli, sono dati a 2,05 per il settimo trionfo di fila. La squadra di Sarri è però distante un soffio dalla Juve ed è piazzata a 2,10 appena. Dietro le due favorite praticamente il vuoto: la Roma occupa la terza piazza in lavagna, ma, dopo aver conquistato un solo punto negli ultimi due turni, è scivolata da 12,00 a 16,00. Schizzata alle stelle anche la quota dell’Inter, che ha ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite, passando da 6,50 a 26,00, fuori dai giochi o quasi, a guardare la valutazione dei bookmaker, anche la Lazio, bancata a 81,00