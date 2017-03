Fabio Cannavaro, ex di Napoli e Real, ha parlato ai microfoni di Fox Sports della partita di Champions in programma oggi alle 20.45 al San Paolo e valida per il ritorno degli ottavi. "Il Napoli deve crederci: perché gioca in casa, perché gioca bene e in questi anni ha sempre segnato tanto". Già, ma si parte dal 3-1 per il Real: "Il Madrid, pur avendo storicamente i migliori giocatori del mondo, qualcosa concede. Sicuramente sarà una partita difficilissima e il Napoli non dovrà concedere nulla: rientra Bale e davanti ci sono Benzema e Cristiano Ronaldo. Ho detto tutto".