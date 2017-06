Secondo quanto scrive Il Mattino, presto, forse giovedì, potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra il Napoli e l'agente di Reina. Il portiere ha indicato da tempo la sua scelta in favore di una permanenza a Napoli, ma a patto che le sue condizioni economiche vengano accettate, cosa che difficilmente potrà avvenire a pieno. Alla finestra c'è il Newcastle che attende, ma che non ritiene di dover sborsare i 5 milioni di euro richiesti dal Napoli.



IL PATTO - Il DS Giuntoli avrebbe stretto con Reina una sorta di accordo: entro il 5 luglio, giorno della partenza per il ritiro, dovrà far sapere al Napoli cosa intende fare. Se dovesse scegliere di

restare, anche senza rinnovo, il patto prevede che Reina rifiuti qualsiasi offerta dovesse arrivare dopo la partenza per Dimaro. Anche se arrivasse quell’offerta milionaria per tre anni di contratto che è il grande sogno di fine carriera del portiere spagnolo.