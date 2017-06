Il caso Pepe Reina continua a tener fermo il mercato del Napoli. Una schiarita, in un senso o in un altro, si rende necessaria. Secondo quanto riporta Il Mattino, questo muro contro muro tra la società ed il giocatore comincia ad intravedere uno spiraglio.



Il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli è pronto a fare una nuova offerta al manager di Reina, Manuel Garcia Quilon: contratto prolungato di un anno fino al 2019 alle stesse cifre attuali, ossia 2,3 mlioni di euro senza spalmatura dell'ingaggio come si era prospettata in precedenza.



Reina vorrebbe chiudere la carriera al Napoli perché si sente nelle condizioni - anche fisiche - giuste per farlo.