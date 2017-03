Inchiesta del Corriere dello Sport con quattro ex arbitri, ora moviolisti, sul caso del rigore non fischiato su Albiol martedì a Torino, in occasione della semifinale d'andata di Coppa Italia tra Juve e Napoli. Sulla questione si sono espressi Tiziano Pieri, Mauro Bergonzi, Andrea De Marco e Cristiano Cesari: tutti alla fine rilevano il contatto con Pjanic e parlano di rigore più o meno netto, ma le argomentazioni non mancano. "Per me è solare, netto, non ci sono dubbi", dice Cesari. "In campo non so cosa avrei fatto, sono onesto", spiega Pieri. "Ci può stare, ma la dinamica è particolare e in campo non lo avrei fischiato", ammette Bergonzi. "Si poteva fischiare, anche se è episodio grigio, ovvero interpretabile", conclude De Marco.