L'ex centravanti del Napoli Edinson Cavani, ieri ospite in città in occasione del premio Football Leader, ha scritto ai tifosi azzurri per ringraziarli dell'affetto riscontrato nel suo ritorno all'ombra del Vesuvio.



EMOZIONI - "Emozioni" è il titolo della lettera la cui pubblicazione il Matador ha affidato al portale CalcioNapoli24.it."L'aereo stava atterrando. Dall'alto vedevo Napoli, la mia Napoli che si avvicinava. In una manciata di secondi ho rivissuto emozioni uniche" scrive Cavani. "Mi avete accolto con un calore e affetto straordinario. La gente ha capito la mia decisione professionale e mi ha accolto senza rancore, come il tempo si fosse fermato e nulla fosse cambiato.

Emozioni nel vedere negli occhi dei napoletani quella luce che si chiama speranza e che alimenta i sogni di vittoria, qui dove si respira calcio e si vive per la squadra. Emozioni e brividi vedendo scorrere tutti i gol e le immagini di tanti successi vissuti insieme".



SOLO UN ARRIVEDERCI - Pace fatta dunque tra il bomber uruguaiano e la piazza azzurra, che in occasione di un'amichevole al San Paolo di tre estati fa gli aveva riservato bordate di quei cosiddetti fischi d'amore.

"Grazie Napoli, è solo un arrivederci..." promette il Matador, che chiude così la sua bella lettera.