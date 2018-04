La redazione di Sky Sport ha aggiornato sulle possibili novità di formazione in casa Napoli in vista della gara con l'Udinese: "Milik titolare? Tutto ci porta a pensare che giochi Milik, per tutelare un Mertens diffidato e scarico. Dovrebbe toccare a lui. Nelle idee dello staff c'è una sorta di tabella in cui Milik doveva già essere titolare con l'Udinese. Al posto di Koulibaly dovrebbe giocare Chiriches e non Tonelli. Zielinski potrebbe partire dal primo minuto, al posto di Hamsik o Allan. Napoli stasera resta in ritiro"