Il Napoli deve curare con maggiore attenzione i secondi tempi delle proprie partite, soprattutto in fase difensiva: è la sintesi di un'analisi confezionata dalla Gazzetta dello Sport. I numeri non mentono: in questa stagione, finora, la squadra di Sarri ha incassato 50 gol (32 in campionato, 14 in Champions e 4 in Coppa Italia), e ben 36 di questi sono arrivati nella seconda parte. Un segnale chiarissimo di come gli azzurri calino vistosamente nella ripresa, proprio come è accaduto a Empoli prima della sosta: dal 3-0 del primo tempo, infatti, gli azzurri hanno subito 2 gol tra il 25' e il 37' del secondo tempo.