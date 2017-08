Secondo Sky Sport, il Napoli ha chiesto al Sassuolo un'opzione su Domenico Berardi nell'ambito della trattativa che porterebbe in Emilia Duvan Zapata. I neroverdi, infatti, hanno scavalcato la Sampdoria nella corsa all'attaccante colombiano, trovando un accordo col Napoli e concedendo agli azzurri una sorta di prelazione nel momento in cui in futuro l'esterno calabrese dovesse essere ceduto. Per il completamento dell'affare, tuttavia, manca il placet di Zapata, che non parrebbe entusiasta dell'ipotesi Sassuolo e sarebbe ancora in attesa di segnali provenienti da Genova.