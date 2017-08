La Sampdoria ha offerto 16 milioni per Duvan Zapata (Napoli): c'è fiducia dopo aver trovato l’accordo col colombiano per un quinquennale. Ufficiale il difensore Andersen (Twente): ieri è atterrato a Genova, costo 2 milioni. Frenata nella trattativa col Napoli per Tonelli (ora c’è il Chievo). Si tratta sempre Mikulic (RNK Spalato, sta risolvendo il contratto). In uscita Dodo proposto al Nizza.



Il Chievo accelera per Peluso (Sassuolo, offerto un triennale). Duello col Brescia per la punta Stepinski (Nantes). Nel reparto offensivo valutati anche Thiam (Juve) e Giannetti (Cagliari), sempre secondo la Gazzetta dello Sport per la difesa Valjent (Ternana). Ieri fatto il terzino Glerey, lasciato in prestito al Savona. Dopo la chiusura del mercato rinnoveranno Inglese fino al 2022 ed Hetemaj.