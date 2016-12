Niente da fare: Kalidou Koulibaly non ha recuperato per Firenze. Il suo 2016 finisce qui, ma per rivederlo in campo bisognerà aspettare. Sarebbe pronto per il 7 gennaio contro la Sampdoria al San Paolo, ma il difensore partirà per la Coppa d'Africa. Bisognerà vedere il cammino del Senegal, ma Kalidou potrebbe rimanere fuori fino a inizio febbraio. La competizione partirà il 14 gennaio e terminerà il 5 febbraio con la finale. Senza voler essere "gufi", al Napoli non dispiacerebbe vedere tornare il difensore dopo il 22 gennaio, che vorrebbe dire Senegal eliminato dalla prima fase.