Il Napoli non vuole privarsi di Maurizio Sarri e il presidente Aurelio De Laurentiis è convinto di poterlo trattenere ancora a lungo. Il contratto dell'allenatore toscano è in scadenza il 30 giugno 2020, ma come confermato da tutte le parti, è presente una clausola rescissoria nel suo contratto.



DE LAURENTIIS CONFERMA - "Sarri ha un contratto che lo lega a noi per molti anni, e ha una clausola penale che puó scattare tra un'altra stagione di 8 milioni di euro, che non mi sembrano pochi per andare ad allenare altrove".