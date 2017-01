In casa Napoli si comincia a entrare in clima Champions: all'allenamento di oggi andato in scena al centro sportivo di Castel Volturno, infatti, c'era l'equipe di Real Madrid Televisòn. L'emittente ufficiale della Casa Blanca. L'attesa in vista della doppia sfida degli ottavi di Champions, in programma il 15 febbraio al Santiago Bernabeu e il 7 marzo al San Paolo, comincia a entrare già nel vivo.