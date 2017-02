Nel quartiere Chamberí di Madrid, non lontano dal centro e vicino alle fermate della metropolitana Bilbao e Alonso Martinez, c’è una vera e propria roccaforte del tifo partenopeo: la sede ufficiale del “”.È qui al bar “Pura Vida”, in C/ Covarrubias 29, che si ritrovano per ogni match degli Azzurri almeno 30 soci, tifosissimi di Hamsik e compagni, che tra una cerveza e l’altra, con l’aiuto di ospiti occasionali, parenti e ragazzi in Erasmus, trasformano il locale in un piccolo San Paolo.. L’ex difensore, incontrato da alcuni soci qualche anno fa poco prima di Villarreal-Napoli, rappresenta “l’ascesa di quel team che partì dalla Serie C (oggi Lega Pro, NDR) e conquistò poi la qualificazione alla Champions League”.Se quindi per i supporters campani la sfida contro il Real Madrid è la partita della stagione, per tutti i tesserati residenti nella Capitale spagnola si tratta dell’incontro della vita, agognato da più e più anni.. I preparativi per la partita sono frenetici. Sarà dura. Ma noi ci crediamo. Immagino tu sappia come siamo fatti., bensì una di seconda fascia. Io dico solo che potrà succedere di tutto al Bernabeu. E noi saremo lì a difendere i nostri colori – racconta Cristiano, il Presidente del club, in esclusiva a-. Qualsiasi sia il risultato finale applaudiremo i nostri giocatori. Non potremmo fare altro. Per me l’uomo partita potrebbe essere Zielinski. Il polacco è fortissimo e sa essere determinante.– chiosa ridendo il ragazzo 33 enne che si è trasferito in Spagna 10 anni fa con la famiglia dal Vomero -. CR7 non è il solo a preoccuparmi, anzi. Speriamo davvero manchi Bale, anche se i galacticos rimangono comunque temibilissimi”.I campioni d’Europa e del mondo in carica restano una corazzata, ma la percezione diffusa al Napoli Club Madrid è quella di poter centrare l’impresa: “” – spiega Roberto -. “Proviamo una sensazione paragonabile a Stoccarda, quando conquistammo la Coppa UEFA – sentenzia Elio, la memoria storia del club -. Adesso c’è una difficoltà in più: si tratta della sfida tra Davide e Golia”.Così mercoledì sera al bar “Pura Vida” mancheranno Cristiano, Roberto e Elio, oltre Andrea, l’altro socio fondatore, Valerio, il cogestore del locale, Giovanni, il cosiddetto “professore”, l’immancabile Gennaro e tutti i membri del club.. Alla ricerca di quell’impresa in cui vogliono fortemente credere.