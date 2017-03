Ieri, in occasione della ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno, Maurizio Sarri e i suoi giocatori hanno dato vita a una lunga riunione post Juve-Napoli, durata per circa un'ora. Il tema: tattica e tecnica. Niente polemiche. Il tecnico azzurro e i suoi sono già proiettati alla partita in programma sabato alle 15 all'Olimpico con la Roma: lo scontro diretto per la Champions e, probabilmente, anche l'ultima chiamata per il secondo posto.