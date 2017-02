Fulvio Collovati, ex difensore di Milan e Inter e campione del mondo nell'82, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli sul tema della difesa del Napoli. Non sempre impeccabile: "E' vero che la difesa fa sempre la differenza in campionato e che nelle partite che contano è fondamentale, come tra l'altro ha dimostrato ancora una volta la Juve nella partita con l'Inter, però non me la sento di criticare il Napoli. Non si può criticare una squadra che gioca un calcio così spettacolare".