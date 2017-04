Francesco Colonnese detto Ciccio, ex difensore di Inter e Napoli, è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "La partita di San Siro? Se il Napoli vuole ancora riuscire a centrare il secondo posto ha l'obbligo di battere l'Inter. Szczesny? Un grande portiere e un grande professionista, sarebbe un ottimo acquisto. In difesa, invece, mi pare che Maksimovic non si sia adattato e che non sia all'altezza dei top player di cui la squadra ha bisogno".