Riparte il campionato, con il Napoli di scena al San Paolo con la Sampdoria. Una partita segnata dall’emergenza difensiva che ha colpito la difesa partenopea, orfana di tre titolari su quattro. Un problema analizzato e commentato attraverso le parole di Ciccio Colonnese, ex centrale azzurro, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.com.



Napoli senza Koulibaly, Ghoulam e Albiol: le alternative offrono a Sarri garanzie sufficienti?

“Hanno un occasione fondamentale per mettersi in mostra e non possono assolutamente sprecarla. Mi aspetto molto soprattutto da Tonelli, sarà carico a mille visto che non parte dal primo minuto da tantissimo tempo. Certo, il Napoli potrebbe pagare qualcosa sul piano degli automatismi, visto che la linea è assolutamente inedita”.



Dal Genoa è arrivato Pavoletti: Mertens tornerà ad agire sulla fascia sinistra oppure Sarri continuerà a puntare sul belga come centravanti titolare?

“Secondo me l’inserimento del nuovo acquisto sarà graduale, d’altronde con l’allenatore toscano i calciatori vengono sempre sottoposti ad un periodo di apprendistato, quindi Sarri continuerà (giustamente) a puntare su Mertens dal primo minuto, in attesa del completo recupero di Milik e dello stesso Pavoletti che ovviamente avrà bisogno del tempo necessario prima di entrare nei meccanismi della squadra”.



Fatta per Gagliardini all’Inter: è un’operazione che ti convince?

“Le qualità di questo ragazzo non si discutono, non a caso ne parlano tutti bene: ha fisico e personalità, non ha paura di rischiare la giocata, dunque mi pare un colpo interessante. Poi è chiaro che dovrà dimostrare di essere all’altezza in un contesto diverso, in una piazza molto più esigente. Aumenteranno inevitabilmente le pressioni e solo in quel momento capiremo se l’investimento dell’Inter avrà avuto un senso compiuto oppure no”.



Juventus prima e con un buon margine su Roma e Napoli: la questione scudetto è già chiusa?

“Assolutamente no, la Juventus quest’anno ha dimostrato di non essere una schiacciasassi, non ha la continuità delle passate stagioni, infatti è andata incontro a battute d’arresto piuttosto pesanti. Le altre squadre hanno l’obbligo di crederci fino alla fine”.



Qual è la più credibile delle inseguitrici?

“Direi il Napoli perché è riuscito a rialzarsi e a venir fuori da un momento difficilissimo, arrivato dopo l’infortunio di Milik. Sul piano del gioco non c’è storia, gli azzurri sono assolutamente superiori, praticano un calcio spettacolare. Forse la Roma è leggermente superiore come rosa ma il Napoli, nel complesso, ha qualcosa in più”.