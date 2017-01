Il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno, dopo la pausa concessa da Sarri all'indomani della vittoria con il Pescara al San Paolo. In vista della trasferta in programma sabato a San Siro con il Milan di Montella, partita da copertina nella lotta Champions, bisognerà verificare ancora le condizioni di Chiriches: il difensore romeno, fuori causa con Spezia e Pescara, s'è allenato a parte anche oggi. Continuano, invece, i miglioramenti di Milik: l'attaccante polacco prova ad accelerare per entrare almeno nell'elenco dei convocati per il Milan.