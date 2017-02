Napoli già in campo verso il Real. Gli azzurri, reduci dalla vittoria di ieri con il Genoa al San Paolo, sono tornati al lavoro questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno in vista della sfida di Champions in programma mercoledì a Madrid: programma di scarico per chi ha giocato con il Genoa e seduta più intensa per gli altri. A Madrid rientrano dal primo minuto Hysaj e Callejon, fuori per squalifica con il Genoa. I soli dubbi di Sarri sono a centrocampo: ballottaggi Zielinski-Allan e Diawara-Jorginho (favoriti i primi due).