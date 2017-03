Giornata in discesa per le grandi squadre di Serie A: in un turno pieno di incroci tra parte alta e parte bassa della classifica, quotisti e scommettitori hanno vita facile nei pronostici della prossima giornata.Tra tutte, è il Napoli ad avere il vantaggio più largo sul tabellone Microgame Group: al San Paolo, contro il Crotone, gli azzurri prenotano una piccola consolazione dopo l’uscita dalla Champions League, con l’«1» dato appena a 1,12. Missione impossibile per i rossoblu, lontanissimi a 25,00 (pareggio a 8,50).