Lorenzo Tonelli è l'unico giocatore ad aver saltato la doppia seduta diretta da Sarri al centro sportivo di Castel Volturno. Il Napoli è al lavoro, sospeso tra la preparazione della partita in programma venerdì al San Paolo con il Genoa e la marcia di avvicinamento al gran galà di Champions, in calendario tra otto giorni a Madrid con il Real. Per quel che riguarda l'allenamento, il tecnico azzurro ha dedicato una prima seduta al lavoro difensivo insistendo molto sulla coppia Albiol-Koulibaly, assente sin dalla trasferta di Champions con il Benfica del 6 dicembre 2016. Per quel che riguarda la sostituzione di Callejon, squalificato, sono due le soluzioni: tridente con Mertens, Pavoletti e Insigne oppure Giaccherini al posto dello spagnolo, con Mertens centravanti e Insigne a sinistra. Oltre a Callejon, venerdì mancheranno anche l'altro squalificato Hysaj e l'infortunato Tonelli.