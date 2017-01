Per il Napoli è già di nuovo vigilia di partita, per Maurizio Sarri è nuovamente giornata di riflessioni. Sulla formazione da mandare in campo, ovviamente. Due sicure novità in difesa, con Nikola Maksimovic e Christian Maggio pronti per far rifiatare chi è sceso in campo a San Siro. Il serbo dovrebbe affiancare Albiol, mentre il terzino italiano farà riposare uno tra Strinic e Hysaj. In porta, invece, possibile avvicendamento tra Reina e Rafael. A centrocampo ci sono certamente più soluzioni. A San Siro sono scesi in campo tutti, con Sarri che ha rivoltato la mediana come un calzino nel corso del secondo tempo. Come si legge sul “Roma”, il Napoli ha iniziato con Allan, Jorginho ed Hamsik, ha finito con Zielinski, Diawara e Rog. Il brasiliano è uscito con i crampi, facile che resti lui a riposo. Zielinski scalpita e dovrebbe avere una maglia da titolare, così come Diawara che è rimasto in panchina per la terza partita consecutiva in campionato.