Alex Meret non è più una priorità del Napoli per la porta. Tra Szczesny, Skorupski e non solo, il club del presidente De Laurentiis si è messo alla ricerca - con il ds Giuntoli al timone - di un portiere esperto in queste settimane, verso la prossima stagione. Il numero uno della Spal che rientrerà all'Udinese invece è ritenuto un rischio, ovvero pericoloso tenerlo troppo a lungo in panchina alle spalle di Reina anche il prossimo anno, di fronte a un investimento che dovrebbe essere non da poco (almeno 12/15 milioni) con Juve, Inter e altri club in corsa.



Con l'Udinese è in bilico anche l'affare Duvan Zapata. L'attaccante colombiano rientrerà al Napoli dal prestito e non è ancora certo il suo ritorno a Udine: l'intesa non è stata trovata fin qui, se ne parlerà ma non mancano altre pretendenti.