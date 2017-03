Il Napoli partirà oggi pomeriggio in treno per Roma, dove domani alle 15 sfiderà i giallorossi di Spalletti all'Olimpico, ma Sarri non presenterà la sfida: nonostante la deroga di martedì allo Juventus Stadium, dove il ds Giuntoli e Reina intervennero sottolineando la propria posizione sull'arbitraggio di Valeri, il club azzurro continua il silenzio stampa inaugurato a Madrid. Sarri, però, tornerà a parlare lunedì, proprio alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions con il Real: la prassi Uefa non ammette deroghe, e insieme con lui ci sarà anche un giocatore.