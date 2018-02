Ottima la propensione offensiva sia del Napoli che del Lipsia: gli azzurri hanno il secondo miglior attacco della Serie A (con 54 gol all’attivo in 24 gare), i tedeschi il terzo della Bundesliga (con una media di 1,6 reti a incontro). Una sfida con almeno tre gol complessivi (scommessa Over) si gioca a 1,70. Sempre al capitolo gol, c’è da segnalare il lungo digiuno di Lorenzo Insigne, che non va in rete dallo scorso 23 dicembre. Il suo ritorno alla marcatura è dato a 2,50, la quota salirebbe fino a 6,00 nel caso in cui l’esterno del Napoli sbloccasse la gara.