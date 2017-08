Tre vittorie nelle tre partite ufficiali giocate finora. La stagione del Napoli è iniziata al meglio tra campionato e playoff di Champions League e per i bookmaker è probabile che continuerà allo stesso modo anche nella seconda giornata di campionato. Al San Paolo gli azzurri cercano la rivincita contro un’Atalanta che lo scorso anno si è aggiudicata entrambi gli scontri diretti, ma che è ancora in cerca della giusta quadratura dopo la sconfitta con la Roma. Su 888sport.it le quote sono tutte dalla parte di Sarri, favorito a 1,40 contro il 7,50 dei nerazzurri (gli ultimi in Serie A a battere il Napoli a domicilio) e il 4,70 del pareggio.