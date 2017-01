L'attaccante del Napoli Arek Milik è ormai sull’uscio (potrebbe essere convocato domenica contro il Palermo) e anche lui, come Pavoletti, ha bisogno di tanti cross dalle fasce per poter tornare a fare gol. Ieri Insigne ne ha fornito almeno uno molto interessante all’ex genoano che per poco non ha fatto centro. Sarri, quindi, aspetta che Pavoletti ritrovi la miglior condizione, ma anche che Milik possa tornare prima possibile, tenendo presente che pure lui ha bisogno di tempo per ritrovare il ritmo partita.