Il Napoli è la squadra più continua della serie A (appena tre sconfitte) ma incassa troppe reti, esponendosi sovente a rischi talvolta troppo grandi. Per ritrovare la rete intonsa in campionato, occorre andare a ritroso fino al match dell’undici dicembre contro il Cagliari al Sant’Elia (0-5) Un difetto emerso non solo in campionato ma anche in Europa, laddove il Napoli, nelle sei uscite sin qui collezionate, ha incassato la bellezza di otto reti, decisamente troppe per una squadra che vuole ambire a qualcosa di importante.

I quindici risultati utili consecutivi inanellati dal 29 ottobre in poi (giorno della sconfitta con la Juventus allo Stadium) inducono in un certo qual modo all’ottimismo, tanto quanto la ritrovata condizione di Reina, tornato su standard qualitativi importanti. Novità positive, inoltre, sono arrivate da Nikola Maksimovic, in grande spolvero con i viola e pronto a diventare finalmente protagonista dopo un lungo e tormentato apprendistato. Segnali incoraggianti per ritrovare l’affidabilità perduta.