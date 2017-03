Napoli-Crotone 3-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 32’rig., 70’ Insigne, 66’rig. Mertens



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Strinic; Rog (55’ Zielinski), Jorginho, Zielinski; Callejon, Pavoletti (62’ Mertens), Insigne (72’ Giaccherini). All. Sarri

​

Crotone (4-4-2): Cordaz; Sampirisi, Dussenne (87’ Cuomo), Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig (71’ Barberis), Capezzi, Stoian; Falcinelli, Trotta (79’ Acosty). All. Nicola



Arbitro: Mariani di Aprilia



Ammoniti: 27’ Rog (N), 42’ Martella (C), 54’ Crisetig (C), 87’ Ferrari (C)