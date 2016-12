Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, al Tg3 Rai Regionale ha parlato dello stadio San Paolo: "Avrà presto una veste diversa, in grado di ospitare i campioni del Real Madrid in Champions League. Partiremo dai lavori di messa in sicurezza, poi rifaremo i corridoi di accesso, gli spogliatoi e la tribuna stampa, anche perché quest'ultima è uno scandalo, ci vergogniamo di ospitare giornalisti da altre nazioni".



Poco prima, lo stesso Borriello a Radio CRC aveva precisato: "Abbiamo lavorato di fronte alla Curva B per il sistema fognario, poi il sistema anti-incendio, e a gennaio partiremo con gli spogliatoi, che devono rispettare le norme europee. Quello del Napoli è molto bello per arredamento, ma presenta difetti tecnologici importanti: non ci sono vasche defaticanti per il post-partita, le docce sono vecchie e non funzionano bene".