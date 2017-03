Inesauribile, instancabile e, pure, insostituibile. José Maria Callejon è uno dei punti fermi dell'undici di Maurizio Sarri a Napoli, anche perché non ha mai avuto sostituti all'altezza. Per questo motivo la società partenopea si sta muovendo per trovare una degna alternativa: come scrive il Corriere dello Sport, piacciono Armand Traoré, di proprietà del Chelsea ma ora all'Ajax, e Milot Rashica del Vitesse.