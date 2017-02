And the Oscar goes to... La La Land, anzi no, scusate abbiamo sbagliato. Una scena comica degna del peggior sceneggiatore anni '70. Nella notte italiana, la serata negli Stati Uniti, la celebrazione degli Oscar ha vissuto un clamoroso epilogo. A causa di una busta sbagliata consegnata a Warren Beatty, l’Oscar per il miglior film è stato assegnato prima a La La Land e poi ritirato ed assegnato al reale vincitore, Moonlight.



UNA SETTIMANA DA OSCAR - Scene da brividi, come quelle che si appresta a vivere il Napoli di Maurizio Sarri che in soli 7 giorni si giocherà gran parte della propria stagione. Nella serata di domani il tour de force dei partenopei inizierà con la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Juventus. Sabato pomeriggio toccherà poi alla Roma, nello scontro diretto in campionato per la rincorsa alla Champions League e infine mercoledì andrà in scena la gara di ritorno degli ottavi contro il Real Madrid, in cui servirà l'impresa per ribaltare il 3-1 rimediato a Madrid all'andata.



SARRI FINIRA' COME LA LA LAND? - Tre sfide importantissime in cui Maurizio Sarri si giocherà gran parte della propria stagione. L'attacco, post sconfitta contro il Real, del presidente De Laurentiis è stato un messaggio chiaro lanciato all'allenatore. Al tecnico toscano viene rinfacciato di aver sì creato una squadra capace di incantare con il proprio gioco palla a terra, ma anche di aver spremuto finora i 12-13 calciatori ritenuti i fedelissimi senza sfruttare un turnover che gli acquisti estivi (e invernali) consentirebbero. Potenzialmente questo Napoli può uscire vincitore in tutte e tre queste sfide realizzando un film campione di incassi. Riuscirà Sarri a non fare la fine di La La Land e godersi questa settimana da Oscar?