Secondo il quotidiano “Roma”, sul fronte degli acquisti estivi si aprono degli spiragli per Keita Balde della Lazio. Il ragazzo non ha intenzione di rinnovare con Lotito e quindi adesso si comincia a fare il prezzo per la cessione. Non è una situazione fattibile adesso, ma De Laurentiis vede bene il ragazzo come vice Callejon. Con 25 milioni di euro si potrebbe prendere un attaccante molto forte. Naturalmente il Napoli si dovrà fare avanti per evitare altri assalti al calciatore della Lazio.