Radio Marte ha aggiornato su alcuni aggiornamenti su alcuni argomenti di casa-Napoli:"Marek Hamsik risponderà alla convocazione della nazionale della Slovacchia, verrà visitato dallo staff medico e con loro concorderà il da farsi. Il Napoli si augura possa tornare quanto prima, per procedere poi con la riabilitazione dopo il problema fisico. La Slovacchia avrebbe un impegno gravoso come spostamenti, dovendo giocare a Bangkok in Thailandia. Stamattina De Laurentiis verso le 10.30 è stato a Castel Volturno per delle riunioni operative, per impegni già programmati"