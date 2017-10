Al Festival del calcio di Firenze è arrivato questo pomeriggio anche il presidente del, Aurelio. Calciomercato.com è presente con l'inviato Giacomo Brunetti, ecco le parole del patron azzurro a Premium Sport: ", anche se sembrava complesso. Del calcio non sapevo nulla, ma sapevo abbastanza di cinema: applicandone le stesse regole, piano piano siamo arrivati dove siamo ora. Otto anni in Europa sono una bella sfida, considerando che siamo partiti dalla Serie C. Alla fine del primo anno di Serie A mi dissero che eravamo 525esimi nel ranking Uefa, ora siamo 12esimi, questo ranking lo amiamo. Non abbiamo sbagliato nessun allenatore: Mazzarri, Reja, Benitez, Sarri, che è un fenomeno. Diciamo che è stato un modo piacevole di diversificare e diventare coscienti di cos'è il calcio, prima non lo sapevo. Che titolo darei al Napoli? Non lo so, non sarebbe un film ma una serie tv di successo, visto che ora vanno tanto di moda. Abbiamo scoperto tramite la Nielsen, alla quale ho pagato un lauto compenso, che i tifosi azzurri compresa l'Italia sono 35 milioni, mentre i simpatizzanti arrivano a 120".. Volevo giocare alle 18 con la Roma? Avevo soltanto programmato e pregato di spostare l'orario per consentire ai tifosi azzurri di esserci, visto che c'è una certa tensione dopo l'incidente che costò la vita al povero Ciro. C'è stato un ripensamento, cosa che ignoravo, credo che nella gara contro la Lazio a Roma l'Osservatorio abbia avuto da ridire sul comportamento dei tifosi partenopei venuti all'Olimpico. Lo ignoravo, ma ognuno paga le conseguenze dei propri comportamenti. Non potranno esserci i residenti in Campania, ma tutti gli altri potranno farlo: spero siano numerosi".. Con gli arrivi di Ounas e Mario Rui abbiamo rinforzato la squadra, vedremo con l'incidente di Milik cosa accadrà. Per fortuna si è infortunato un mese prima dell'anno scorso e tornerà prima.... ma non vi anticipo altro.. Il mister è un gentiluomo e un uomo estremamente dolce, e dirà il contrario, ma: Cavani al Palermo non faceva 30 gol, idem Lavezzi che è espoloso con noi. Penso a Quagliarella, che ha vissuto un anno col groppone in gola per un male che nemmeno noi conoscevamo, altrimenti me lo sarei tenuto, puntavo tanto su di lui. Il futuro di Sarri? Lui è un toscano, una terra straordinaria. È nato a Napoli, è un toscanaccio preciso ma dopo questi tre anni è anche napoletano: un po' 'paravento', vedremo cosa accadrà. Gli auguro in ogni caso una carriera luminosa. Il Var? Non vedo troppe perdite di tempo, anzi, io riformerei il calcio totalmente: aumenterei i cambi, eliminerei l'intervallo e farei due minuti di pausa ogni dieci. Sono riuscito ad allargare le panchine in Serie A, chi restava in tribuna era triste, era una cafonata e in Europa è ancora così".De Laurentiis ha poi parlato anche a Sky Sport: ". Ci sono tantissime partite, quando si gioca contro una squadra competitiva ci si concentra molto, poi con le altre capita un rilassamento. Abbiamo sempre denunciato le troppe partite, non vorrei mai avere la Nazionale durante il campionato. Dovremmo decidere con la Fifa e l'Uefa nel relegarla in alcuni periodi.. Sarri è un grande, viene da campionati minori, s'è affacciato con l'Empoli e col Napoli è cresciuto a livello esponenziale. È un 'maturo giovane', non è che avendo un'età matura rifiuta le innovazioni. È uno studioso, ma applica, non è un teorico".. Ventura? Chiunque avrebbe difficoltà a mettere insieme giocatori che hanno tattiche diverse nei club, espressioni di un calcio diverso. Fare il ct è la cosa più difficile del mondo. Per quel poco che capisco di calcio posso dirgli di mettere da parte il 4-2-4 che mortifica e non esalta. Contro la Roma sarà una gara dura, importante, tra due squadre che hanno vinto le ultime partite. Di Francesco è approdato in un ambiente difficile e l'ha sublimato con una serie di soluzioni pur non avendo tutti i giocatori a disposizione. Lode a lui, sta facendo un lavoro ottimo. Arriva dopo queste maledette nazionali ed i giocatori possono dirti non ero concentrato, mi sono distratto. Roma, City e Inter? Sarà un bel banco di prova, tre gare difficilissime. City fortissimo, Guardiola ha ritrovato splendore, l'Inter ha un bravo tecnico che ci ha già dato filo da torcere. Sarà una settimana impegnativa, conterà molto la condizione fisica e mentale."."La Juve è una grande squadra, consolidata, poi per paura si può dire qualcosa o per sfottò o azzardata per obiettività.. Poi ci sono anche le altre, ma possono lavorare anche per il Napoli se riusciranno a creare delle difficoltà alla Juve. Ma. La sorpresa negativa? Il Benevento, mi aspettavo più investimenti. In generale chi viene dalla Serie B dovrebbe mettere subtio 50 milioni, tra i 30 dei diritti tv e altri per fare il salto di qualità e lottare per la categoria"."Conte è scappato. La Nazionale non ti consente di avere un gruppo da allenare,Quando poi invece di scegliere un modulo più semplice vai con il 4-2-4, estraneo a tutti, te le vai anche a cercare."