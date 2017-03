"Io non ho parlato male di te". E' quanto Aurelio De Laurentiis avrebbe detto a Sarri nel corso di un incontro organizzato alla Filmauro dopo la partita di sabato scorso all'Olimpico con la Roma, secondo il Corriere dello Sport.



PROVE DI PACE - Il presidente e il tecnico azzurro, insomma, si sono chiariti dopo la vittoria con la squadra di Spalletti, fondamentale per la corsa al secondo posto, a più di due settimane dal gelo di Madrid (condito dalle critiche di De Laurentiis). A favorire l'incontro è stata la decisiva mediazione dell'ad Chiavelli e del ds Giuntoli. E ora, il patto azzurro è siglato: per il presente, incentrato sul secondo posto che vale una nuova Champions diretta e sulla Coppa Italia, e anche per il futuro, con De Laurentiis sempre più convinto di puntare su Sarri per il Napoli di domani. Soprattutto dopo la grande prestazione con il Real al San Paolo.